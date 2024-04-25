Akdağmadeni Kaymakamı Furkan Nezir, ilçeye bağlı köylerde yapılan çalışmaları yerince incelemeye devam ediyor.

Kaymakam Nezir, ilçeye bağlı Pazarcık köyünü ziyaret ederek, içme suyu deposu ve köy içi yollarda incelemelerde bulundu.

Yapmış olduğu incelemelerde Kaymakam Nezir’e, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı ve İçe Emniyet Müdürü eşlik etti.

Nezir,” Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürümüz, İlçe Jandarma Komutanımız ve İçe Emniyet Müdürümüz ile birlikte köy ziyaretlerimiz başladı. Sorunları yerinde görerek yatırım programının uygulamasına geçileceğiz. Bu kapsamda Pazarcık köyünü ziyaret ederek, içme suyu deposu ve köy içi yollarda incelemeler yaptık” dedi.