Zoom platformu üzerinden 24 Nisan 2024 günü Bartın Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Görevlisi Aslı Saldamlı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe Okul Müdürü Doç. Dr. Elif Karahan ve araştırmacılar ile öğrencilerin de yer aldığı 55 civarında kişi katıldı.

Yaptığı konuşmada Prof. Dr. Mustafa Böyükata, günümüz dünyasında hem üniversite öğreniminde hem de iş hayatında takım çalışmalarına daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ve projelerin de buna zemin sunduğunu hatırlatarak, öğrencilerin hayallerinden ve ilgi alanlarından hareketle özgün ve orijinal fikir üretmenin önemine değindi.

Böyükata, zihinsel bir ürün olarak yenilikçi fikirler üretmenin yolarına ve fikirleri yazılı hale getirmek gerektiğine yönelik bilgiler verdi.

Bilimin önemini acı tecrübelerle öğrendiğimize, bilimi tabana indirmek ve topluma yaymak gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Böyükata, öğrencilerin projelerinde danışmanlık yaparken öğrencilerin yapmaları gereken işleri gerçekten öğrencilerin yapmasını sağlamak gerektiğini ve onarı proje döngüsü içerisinde bütün aşamalara dâhil etmek gerektiğini özenle ortaya koydu.

Katılımcıların sorularını da cevaplandırdığı buluşmada Prof. Dr. Böyükata, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un proje kültürünü üniversite içerisinde yaygınlaştırmada ve yerleşik bir kültür haline getirmede ne denli özenli ve gayretli olduğu yönünde değerlendirmede de bulundu.

İlgiyle izleyen katılımcılar, ilham verici bir söyleşi olduğunu; öğrencileri geleceğe daha nitelikli hazırlamada onlar için daha neler katabilecekleri, ne yönde emek harcayacakları, gayretlerini artırmada ve daha özverili olmada düşündürücü bir konuşma olduğu şeklinde değerlendirmelerde bulunarak kendilerine zaman ayırıp tecrübe ve bilgilerini paylaştığı için Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür ettiler.

Ayrıca toplantının moderatörü Öğretim Görevlisi Aslı Saldamlı söyleşinin güzel bir eğitim semineri olduğunu belirterek “En önemlisi ilham verici ve yol göstericiydi. Hocamız, bir vazife gibi değil de gerçek bir hocanın yapması gerektiği gibi tutkulu ve azimli çalışmamız gerektiğini çok zarif ifade etti” dedi ve yine Batın Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Elif Karahan da “Yüksekokulumuzun genç ve dinamik akademik kadrosu ile öğrencilerin daha yakın etkileşimlerinin bir sonucu olarak TÜBİTAK öğrenci projelerine anlamlı katkılar sunacağı açıktır. Meslek Yüksekokullarında iki yıl gibi kısa bir eğitim sürecinde dahi öğrencilerimizde proje kültürünün bir yaşam felsefesi haline gelmesi ve yaygınlaşmasına yönelik çabamız üst düzeyde olacaktır. Bu bağlamda eşsiz katkıları için Prof. Dr. Mustafa Böyükata Hocamız'a teşekkürü bir borç biliriz" dedi, her ikisi de hem kendileri hem de Üniversite Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun adına katılımcılara ve yüz yüze eğitim için okullarında da görmek istediklerini ifade ederek konuşmacı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkürlerini yinelediler.