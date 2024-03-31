31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İl Genel Meclis üyeliği oy sayma işlemi kesin olmayan sonuçlara göre belirlendi.

Türkiye geneli olduğu gibi olduğu Yozgat’ta da belediye seçimleri ve il genel meclisi seçimlerinde partilerin alacakları oy oranları belirlendi.

Kesin olmayan sonuçlara göre İl Genel Meclis üyeliği için açılan sandık sayısına göre adayların aldıkları oy oranları şu şekilde:

Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 33. 57

AK Parti yüzde 32. 98

Yeniden Refah Partisi yüzde 12. 37

İYİ Parti yüzde 5. 29

Büyük Birlik Partisi yüzde 2.03

Saadet Partisi yüzde 1.03

Millet Partisi yüzde 0.25

Devam Partisi ise yüzde 129 oy aldı.