31 Mart 2024 yerel seçimlerde Yozgatlı seçmen yeniden “Kazım Arslan” dedi.

Yeniden Refah Partisinden Yozgat Belediye Başkanı Adayı olan Kazım Arslan kesin olmayan sonuçlara göre 12 bin 355 seçmenin oyunu alarak Yozgat Belediye Başkanı oldu.

SEÇMEN KARARINI VERDİ!

2014-2019 dönemi belediye başkanlığı yapan Kazım Arslan 5 yıl aradan sonra yeniden Yozgat Belediye Başkanı olarak seçildi.

2019’dan sonraki dönemde seçilen belediye başkanının hizmetlerinden memnun kalmayan seçmen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde tepkisini göstererek Kazım Arslan’ı belediye başkanı olarak seçti.

Kazım Arslan’ın önceki dönem belediye başkanlığından memnun kalan vatandaşlar sandıkta kararını açıkladı.

ÖMER AÇIKEL 2’NCİLİĞİ ALDI

İki dönem Sarıkaya Belediye Başkanı olarak görev yapan Ömer Açıkel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı olarak girdiği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyük başarı sağlayarak 2’nci oldu.

KÖSE 3’ÜNCÜ OLDU

2019-2024 Yozgat Belediye Başkanlığı yapan Celal Köse, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde hüsrana uğradı.

Yozgat AK Parti’nin kalesi gözüyle bakılırken ve seçim çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yozgat’a gelmesine rağmen aldığı oy ile başarısızlık sağladı.

Celal Köse’nin çalışmalarından memnun olmayan Yozgatlı seçmen tepkisini sandıkta gösterdi.

SEÇİM SONUÇLARI

En son verilere göre oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, 12 bin 355 oyla yüzde 37.23,

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, 10 bin 47 oy ile yüzde 30.27,

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, 9 bin 111 oyla yüzde 27.45,

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Özkan Şengül, 644 oyla yüzde 1.94,

İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, 441 oyla yüzde 1.33.