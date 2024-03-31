Zeytinyağı, sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmasının yanı sıra sağlığımız için de son derece önemlidir. Ancak son zamanlarda artan sahte ürünler ve uygun olmayan satış yöntemleri, tüketicilerin riske girmesine neden olabilir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası, vatandaşları "ucuz zeytinyağı" konusunda uyaran bir açıklama yayınladı. Bu yılın üretim maliyetlerinin yüksek olduğunu ve bir litre kaliteli sızma zeytinyağının litresinin tüketiciye 400 liraya kadar ulaştığını belirtti.

Özellikle sosyal medya platformlarında satılan, etiketsiz ve faturasız ürünlerin tüketilmemesi konusunda uyarıda bulunan Oda, vatandaşları bu tür alışverişlerden kaçınmaları konusunda bilgilendirdi.

Ayrıca, vatandaşların aldıkları ürünlerin güvenilirliğini kontrol etmeleri için www.ggbs.tarim.gov.tr adresinde yer alan "Kayıtlı/Onaylı Gıda İşletmeleri Listesi"ni düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiye edildi.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, sahte ürünlerin sadece sosyal medya aracılığıyla değil, aynı zamanda internet siteleri üzerinden de satıldığını ve bu ürünlerin genellikle etiketsiz pet şişelerde sunulduğunu belirtti.

Sektör temsilcileri, zeytin hasadının az olduğu bir yıl yaşandığına dikkat çekerek, yeni sezonda zeytin toplama maliyetlerinin geçen seneye kıyasla yüzde 100 artış gösterdiğini ve bu durumun zeytinyağı fiyatlarına yansıdığını aktardılar. Dolayısıyla, ucuz zeytinyağı satın almanın riskler taşıdığı vurgulandı.

Son olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunularak, denetimlerin sıklaştırılması ve tüketicilerin korunması adına gerekli adımların atılması talep edildi. Üreticilerin de denetim istediği ve sahte ürünlerin satışının önlenmesi için çaba harcadığı belirtildi.