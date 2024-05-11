Hayvandan insana bulaşan ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Nijerya’da son dört ayda, bu salgın nedeniyle 156 kişi yaşamını yitirdi. Şubat 2023'te Nijerya hükümeti tarafından Lassa ateşi salgını "acil durum" ilan edilmişti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak ile 28 Nisan tarihleri arasında Lassa ateşi vakaları başkent Abuja dahil olmak üzere 28 eyalete yayıldı. Bu dönemde 857 Lassa ateşi vakası tespit edilirken, salgın sebebiyle 156 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl ülkede 1170 Lassa ateşi vakası tespit edilmiş ve 219 kişi yaşamını yitirmişti. Nijerya hükümeti, salgının şiddetli seyretmesi ve hızla yayılması üzerine Şubat 2023'te "acil durum" ilan etmişti.

Lassa ateşi, Nijerya'da ilk kez 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde ortaya çıkmıştı. Bu salgınla ilgili olarak, Lassa ateşi belirtileri ve hastalığın bulaşma yöntemleri de merak konusu.

Lassa ateşi, fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan ve insandan insana geçebilen ölümcül bir hastalıktır. Lassa ateşi vakalarının yaygın olduğu Batı Afrika'da, hastalığın bulaşma riski oldukça yüksektir.

Hastalık, genellikle fare dışkısı veya idrarıyla temas, kontamine gıdaların tüketilmesi veya solunum yoluyla bulaşır. Ayrıca, enfekte kemirgenlerin yaşadığı ortamların süpürülmesi sırasında havaya karışan enfekte partiküllerin solunmasıyla da bulaşabilir. Hastalık ayrıca kişiden kişiye de bulaşabilir, özellikle sağlık bakım birimlerinde yeterli önlemler alınmazsa.

Lassa ateşi, enfekte bir kemirgen türü olan "Mastomys natalensis" adlı fareler aracılığıyla yayılır. Bu fareler, Batı, Doğu ve Merkez Afrika'da savanlarda ve ormanlarda yaygın olarak bulunur. Evlerde ve gıda saklanan bölgelerde kolayca yerleşirler.

Hastalığın belirtileri arasında hafif ateş, başağrısı, genel kırıklık ve halsizlik yer alır. Ancak, enfeksiyon ilerledikçe kanamalar, solunum sıkıntısı, tekrarlayan kusmalar ve şok gibi ciddi semptomlar ortaya çıkabilir. Lassa ateşi, hastalığa yakalanan kişilerin yaklaşık %15-20'sinde çoklu organ yetmezliğine ve ölüme yol açabilir.