31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde kesin olamayan verilere göre Yozgat’ta sandıkların yüzde 57’si açıldı.
Açılan sandık oranlarına göre Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan birinci sırada yer alırken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel ikinci sırayı takip etti.
Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, 9 bin 276 oyla yüzde 37.19
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, 7 bin 677 oy ile yüzde 30.70
AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, 6 bin 784 oyla yüzde 27.16
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Özkan Şengül, 497 oyla yüzde 1.99
İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, 307 oyla yüzde 1.23