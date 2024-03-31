Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV canlı yayınında seçim sonrası emeklilerin durumu ve doların geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Yılmaz, yerel seçimlerin ardından emeklilerin durumu ve enflasyon konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Emekli maaşlarına değinerek, "Depremin yükünü ve birçok sıkıntıyı yaşadığımız bir döneme rağmen bütçemizi sonuna kadar zorlayarak emeklilerin yanında olduklarını" aktardı.

Ayrıca, "Bu son yapılan artış da 6 aylık bir artıştı. OVP'de beklediğimiz enflasyon rakamı yüzde 36 olduğu halde yüzde 50 civarında 6 aylık bir artış yaptık. Temmuz'da yeni bir değerlendirme olacaktır mutlaka. Önümüzdeki dönemde emeklilerimizin sıkıntıları bizim için öncelikli bir konu olacaktır" dedi.

Yılmaz, yayında kendisine yöneltilen "Seçim sonrası için vergi artışı ve kemer sıkma uygulamalarının olacağı yönünde haberlerin olduğu" sorusuna da cevap verdi. Yılmaz, toplumla paylaşılan Orta Vadeli Programı'nın adım adım hayata geçirileceğini vurgularken, "döviz ihtiyacımızın azaldığı, döviz finansmana erişim imkanının arttığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla döviz üzerinden oluşturulan spekülasyonların siyasi bir zemini olmadığı gibi teknik ve rakamsal bir zemini de yok" ifadelerini kullandı.

Enflasyondaki düşüş sürecine ilişkin sorulan bir soruya ise Yılmaz, teknik analizlerinin ve programlarının net olduğunu belirterek, "Yılın ikinci yarısında enflasyonda belirgin düşüşleri göreceğiz.

Ancak istatistikler bir ay sonra çıktığı için 3 Temmuz'da yayınlanan istatistikle birlikte yıllık bazda düşüş trendini göreceğiz" şeklinde cevapladı.