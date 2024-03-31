31 Mart 2024 Yerel Seçimler için oy kullanma işleminin tamamlanmasıyla birlikte Yozgat Belediye Başkanının kim olacağı merak ediliyor. İşte seçim sonuçları…

Yozgat merkezde kesin olmayan sonuçlara göre durum şu şekilde;

Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, 9 bin 276 oyla yüzde 37.19

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, 7 bin 677 oy ile yüzde 30.70

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, 6 bin 784 oyla yüzde 27.16

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Özkan Şengül, 497 oyla yüzde 1.99

İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, 307 oyla yüzde 1.23