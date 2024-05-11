Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.
MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
ARI ECZANESİ
Erdoğan Akdağ Mah. Esentepe Sok. Duyar Mylife Sitesi B Blok No:8/A
03543334488
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
DERE ECZANESİ
Yeşiltepe Mah. İstiklal Cad. No:49/C
03543143366
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
BEŞTAŞ ECZANESİ
YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
03544871695
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
İMAMOĞLU ECZANESİ
KAYSERI CAD. NO:15
03546451188
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
FATİH ECZANESİ
CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SOYLU ECZANESİ
Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:5/4
03547361066
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
ÇAKIROGLU ECZANESİ
BAHÇELIEVLER MAH. SORGUN CAD. NO:3
3544681329
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AKIN ECZANESİ
Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B
03543754770
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SARAYKENT ECZANESİ
FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5
3543686647
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
TAŞKIN ECZANESİ
OSMAN GAZİ MAH.HASTANE CAD. NO:19
03547722066
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
TIRAŞOĞLU ECZANESİ
Yeni Doğan Mah. 7080 Cad. No:4 Sorgun/Yozgat
03544153636
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YASA ECZANESİ
BAHÇELIEVLER MAH. FATIH CAD. NO:3/B
3545642267
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YÜCEL ECZANESİ
BANKALAR CAD. NO:1
3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
DİLAN ECZANESİ
HAŞİM KILIÇ MAH. ŞEHİT KORGENARAL OSMAN ERBAZ CAD. NO:26/C
03545160244
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