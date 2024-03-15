Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, iftar programında Gelecek Partisi Esenler Belediye Başkan adayı Mustafa Kaplan’a “Bu kirli eli sıkmam” diyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’yu sert dille eleştirdi.

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, yazılı açıklamasında; ‘Gelecek Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı arkadaşın Mustafa Kaplan'na karşı ‘bu kirli eli sıkmam diyen AKP Esenler Belediye Başkanı Teyfik Göksu’yu şiddetle kınıyorum” dedi.

Aydoğmuş yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Buradan şunu söylemek istiyorum. ‘Kibirlenme Teyfik Göksu Senden büyük unuttuğunuz Allah var.’ ‘20 yıldır eli pis olan sizlersiniz...’ Millet Ahmet Davutoğlu nu ve yol arkadaşlarını da biliyor, sizleri de biliyor. Teyfik Göksu 2002’den bugüne kadar mal varlığınızı açıkla kimin eli kirli kimin eli temiz millet görsün. Kibrin abidesi Ak Partili İstanbul Esenyurt belediye başkanı Tevfik Göksu denen eli kirlik, kalbi kararmış, ruhu kirlenmiş şahıs, Firavun da kibrinden öldü... Siz de bu kibirle yok olacaksınız... Siyasetin Şerefini Ahlakını bozan kibir abidesi İstanbul Esenler belediye başkanı Teyfik Göksu’yu ve ona benzeyen herkesi şiddete kınıyorum.”