Ziraat Bankası, tüm müşterilerini uyardı. Duyurulan büyük kampanya için son 4 gün kaldı.

Ziraat Bankası, tüm müşterilerini heyecanlandıran bir duyuruyla harekete geçti. Bankanın resmi web sitesi aracılığıyla paylaşılan bilgiye göre, yaklaşan büyük kampanyanın son 4 günü geri sayıyor.

Banka, kart sahiplerine özel bir fırsat sunacak olan kampanya detaylarını açıkladı. Bu kampanya kapsamında, Uğur Derin Dondurucu ürünlerinden 6 veya 14 taksitli alışverişlerde ekstra +4 taksit imkanı sunulacak.

Detaylı kampanya şartlarına göre, 19 Mart 2024 tarihine kadar Bankkart veya Bankkart Başak kartlarıyla gerçekleştirilen 6 veya 14 taksitli alışverişlerde ekstra 4 taksit hakkı verilecek. Ancak, kampanyadan yararlanabilmek için müşterilerin Bankkart veya Bankkart Başak kartı sahibi olmaları gerekiyor.

Artı taksit fırsatı sadece Bankkart'ın kredi kartı özelliği ile yapılan 6 taksitli işlemlerde geçerli olacak. Bankkart Lira kullanılarak yapılan ödemeler ve Bankkart POS cihazından gerçekleştirilmeyen işlemler kampanya kapsamında değerlendirilmeyecek.

Kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin işlem sırasında satış temsilcisine + taksit veya erteleme taleplerini iletmeleri gerekiyor. Ayrıca, kampanya özel detayları alışveriş fişlerinde yer alacak ve sonradan taksitlendirme yapılmayacak.

Toplam taksit sayısı, ilgili sektör için belirlenen yasal düzenlemeleri aşmayacak ve bireysel ile ticari kartlara uygulanacak maksimum taksit sayısı yasal düzenlemelere tabi olacak. Bu nedenle, banka müşterilerinin kampanya avantajlarını kaçırmamaları için hızlı davranmaları önem taşıyor.