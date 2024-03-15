18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle cuma namazı öncesi Çapanoğlu Büyük Camii'nde vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için Mevlit okutuldu.

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden tarafından okutulan Mevlit’e kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şanlı Ordumuzun, vatan topraklarını korumak ve savunmak için vatan ve mukaddesat uğrunda on binlerce Şehit vererek elde ettiği Çanakkale Zaferi, Aziz Milletimizin bağımsızlık yolunda attığı ilk adımın simgesi olmuştur. Türk Ordusunun dünyanın en güçlü ordularına karşı inanç, azim ve kararlılıkla vermiş olduğu büyük mücadelenin sonunda ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek, 18 Mart 1915 tarihinde zaferle taçlandırdığı Çanakkale Savaşı; milletimizin yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biridir. Kahraman askerlerimizin inanç ve azmi, milletimizin üstün fedakârlıklarıyla Çanakkale’de elde edilen eşsiz başarı, Kurtuluş Savaşı’na giden yolda en büyük gücümüz olmuştur. Vatan topraklarının dört bir yanından gelerek, Çanakkale’de, ülkesi ve bayrağı için canlarını feda eden, ‘Çanakkale Zaferini’ şanlı tarihimize altın harflerle yazdıran yüzbinlerce kahraman asla unutulmayacaktır. Millet olarak bizler; kanıyla, canıyla bu toprakları vatan kılan ve bizlere emanet eden şehitlerimizin emanetini sonsuza dek koruyacak ve daha yükseklere taşımak için bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışacağız” ifadelerine yer verildi.