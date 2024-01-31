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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, yazılı açıklamasında artan yoksulluğa ve adaletsizliğe dikkat çekti.

Türk İş’in açıkladığı 15 bin 48 lira olan açlık sınırına işaret eden Başkan Yaşar, asgari ücretin açlık sınırından 2 bin lira fazla olduğuna dikkat çekti. Emeklinin ise sadece 10 bin lira ile yaşamaya çalıştığını dile getiren Başkan Yaşar, “TÜRK-İŞ verilerine göre; dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 15 bin 48 lira. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırıysa 49 bin 19 lira” dedi.

YOKSULLUK KADER DEĞİL

Artan adaletsizliğe vurgu yapan Başkan Yaşar, şöyle devam etti: “AKP iktidarında eşitlik ve adaletsizlik her geçen gün artarken; yoksulluk da derinleşiyor. Ülke kaynakları küçük bir gruba peşkeş çekilirken vatandaşımız açlığa mahkum edildi. Emeklimiz ise yok sayılıyor. Yoksulluk kader değil. Bu adaletsiz düzeni değiştirmek düzeni değiştirmek elimizde.”