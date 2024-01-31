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Sorgun İlçe Müftüsü olarak görevine başlayan İsa Yaykın’nın, göreve başlaması münasebetiyle nezaket ziyaretleri devam ediyor.

Ziyaret kapsamda; Yozgat İl Müftü Yardımcısı M. Akif Karabulut, Saraykent Müftüsü Yasin Baykal, Sarıkaya Müftüsü Zühdü Elveren, Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, Sorgun Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Ticaret Odası Başkanı Üzeyir Arslan, Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık, Şoförler Odası Başkanı İsmail Kaplan, Çayıralan Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, Avukat Mehmet Aktan, çok sayıda vatandaş Müftü İsa Yaykın’ı ziyaret etti.

Müftü İsa Yaykın yapmış oldukları nazik ziyaretlerinden dolayı tüm ziyaretçilerine teşekkür etti.