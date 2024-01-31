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Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Yayınlanan istatistik üzerine bir açıklama yaptı.

Hizmet İş’in üye sayısı 301 bin 456’ya yükseldiğini dile getiren Başkan Zararsız, “Temmuz 2023’de 276 bin 360 üye sayısı ile Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olan Sendikamız Hizmet İş 2024 yılı Ocak ayında da üye sayısını 25 bin 96 artırarak 301 bin 456’ya çıkardı ve Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olma özelliğini onurla devam ettirdi” dedi.

KONFEDERASYONUMUZ HAK İŞ’İN ÜYE SAYISI 845 BİN 512 OLDU

Hak İş Konfederasyonu Temmuz 2023’de 823 bin 308 olan üye sayısını, 845 bin 512’ye yükselttiğini vurgulayan Başkan Zararsız, Yayınlanan istatistiklere göre, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı işçi sayısı 16 milyon 395 bin 275, sendikalı işçi sayısı ise 2 milyon 495 bin 423 ulaştı. Sendikalaşma oranı yüzde 15.22 olarak hesaplandığını söyledi.

İşkolumuzdaki tüm emekçileri sendikamızda örgütlenmeye davet ettiklerini dile getiren Zararsız, “Hizmet İş Sendikası olarak, emekçiler tarafından Sendikamıza yüklenen sorumluluğunun farkındayız. Erdemli, adil ve insan onuruna yakışır bir sendikacılık için Genel İşler İşkolunda çalışan bütün emekçi kardeşlerimizi Hizmet İş’e üye olmaya davet ediyoruz. En büyük sendika olmanın verdiği büyük sorumluluğu yerine getirmeye kararlılık ve samimiyetle devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Hizmet İş’e gönül veren işçilere teşekkür eden Zararsız, “46 yıldır sendikal mücadeleye kılavuzluk ve liderlik eden Hizmet İş Sendikamıza inanan, güvenen ve bu yolda bizimle beraber yürüyen bütün emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Bu başarılara ulaşmamızda emeği geçen, Hizmet İş’in onurlu ve ilkeli mücadelesini omuzlayan tüm Hizmet İş teşkilatına, Hizmet İş mensuplarına gönülden teşekkür ediyoruz. Hizmet İş, 301 bin 456 üyesinden aldığı güçle ‘Türkiye Yüzyılı’nın sendikal anlayışını inşa etme noktasında kararlı yürüyüşünü sürdürecektir” ifadelerini kullandı.