İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları ile yapılan ortak istişareler sonucunda görevinden ayrıldığını açıklayan Bünyami Katipoğlu’ndan boşalan Yozgat il başkanlığı koltuğuna, 29 yaşında, inşaat mühendisi olan ve aynı zamanda Yozgat’ta müteahhitlik yapan Mustafa Görkem Taştan atandı.

Mustafa Görkem Taştan kimdir?

1 Ocak 1994 Yozgat doğumlu olan Mustafa Görkem Taştan, Yozgat merkezde yaşıyor. İnşaat mühendisi Taştan, aynı zamanda Yozgat’ta müteahhitlik yapıyor. Evli olan Taştan, daha önce İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığı yönetiminde görev almıştı. (Yasin Nazım Kayhan)