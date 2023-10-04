Türkiye'de kitap okuma alışkanlıklarını inceleyen İdefix, son araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Ancak, Yozgat bu sefer ilk 10'da yer almadı. İşte detaylar:

İdefix, her yıl olduğu gibi bu yıl da kitap okuma istatistiklerini yayınladı. Ülke genelinde en fazla kitap okuyan illeri belirlemek için yapılan araştırmada, Türkiye'nin en kitap okuyan ilk 10 ilini açıkladı.

İdefix'in kitap satış platformu olması nedeniyle, çevrimiçi kitap satın alma verilerini kullanarak bu sıralamayı oluşturuyor. Son altı ayda satılan kitap verilerini inceleyerek, hangi illerde daha fazla kitap okunduğu hakkında bilgi ediniliyor.

EN ÇOK OKUYAN 10 ŞEHİR

UNESCO tarafından yayınlanan bir rapora göre, Türkiye, kitap okuma oranıyla dünya genelinde 86. sırada yer alıyor. Bu rapor, Türkiye'nin kitap endüstrisinde ne kadar ileri olduğunu gösterirken, kitap okuma alışkanlığının hala istenilen düzeyde olmadığını gösteriyor.

İdefix'in araştırmasında Türkiye'nin en çok kitap okuyan şehirlerini belirlemeye yönelik ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Ancak bu sefer Yozgat, ilk 10 içerisinde yer alamadı.

YOZGAT HA GAYRET!

İdefix tarafından yapılan araştırma sonucunda şehirlerin okuma oranları renklendirme ve “çok iyi, iyi, fena değil, ha gayret” gibi isimlendirmelerle sınıflandırıldı. Bu sıralama ve renklendirme kategorisinde ise Yozgat açık kırmızı ve “ha gayret” kategorisinde yer aldı.

EN ÇOK KİTAP OKUYAN 10 ŞEHİR İSE ŞU ŞEKİLDE;

1- Ankara

2- İstanbul

3- Muğla

4- İzmir

5- Çanakkale

6- Eskişehir

7- Tunceli

8- Edirne

9- Kocaeli

10- Yalova

(Melike Aslı Arslan)