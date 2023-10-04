HAK-İŞ tarafından kadın çalışmaları konusunda 2024-2028 yıllarını kapsayan hedef ve stratejileri belirlemek üzere “Kadın Strateji Belgesi Çalıştayı” düzenlendi. HAK-İŞ Genel Merkezi’ndeki çalıştayda kadın hakları, kadınların ev ve iş hayatında yaşadığı problemler olmak üzere birçok konu ele alındı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Yunus Değirmenci, Türkiye’de kadınların bireysel hak ve özgürlüklerinin hedef alındığını ve ev ve iş hayatında baskıyla karşılaştıklarını belirterek, “Çalışma hayatında kadınların düşük ücretlere ve düzensiz istihdam şekillerine maruz kaldığını görüyoruz. Kadınlar açısından iş ve aile hayatının birbiriyle uyumlu hale getirilmediğini görüyoruz. Kadın çalışanların görev dağılımında adil davranılmadığını biliyoruz. Sadece çalışma hayatında değil, hayatın her alanında ayrımcılığa maruz kalan kadınların temsil ve karar mekanizmalarında görev almadığını ve söz sahibi olamadığını da biliyoruz. Kadınların iş gücüne katılabilmelerinin ve iş hayatında varlıklarını sürdürebilmelerinin önündeki bu ve buna benzer sorunların ortadan kaldırılması için HAK-İŞ olarak büyük bir hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Kadın hakları ve hukuksal referanslar hakkında eğitimler verdik ve vermeye devam edeceğiz”

Kadın çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmek için adımlar attıklarını ifade eden Değirmenci, “Kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlara çözümler üretebilmek için çalışmalar yapıyoruz. Kadınlarımızın maruz kaldığı kötü koşulları önlemek ve kadınlarımızı güçlendirmek için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. HAK-İŞ’in hayata geçirmiş olduğu projelerle birlikte neredeyse Türkiye’nin her yerindeki üyelerimize cinsiyet algısı, mobbing, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması, cinsiyet eşitliği alanında uluslararası referanslar, iletişim becerileri, sendikal hayatta kadın temsili, toplu iş sözleşmesi müzakere teknikleri, çalışma yaşamında kadın hakları ve hukuksal referanslar hakkında eğitimler verdik ve vermeye devam edeceğiz” dedi.

“HAK-İŞ’in artan üye sayısına paralel olarak kadın üye sayımızın da artacağına olan inancım sonsuzdur”

HAK-İŞ’e üye kadın sayısının 2009’da 9 bin, şu an ise 220 binin aştığını belirten Değirmenci, sözlerine şöyle devam etti:

“Ortaya koyacağımız projelerle ve çalışmalar sayesinde HAK-İŞ’in artan üye sayısına paralel olarak kadın üye sayımızın da artacağına olan inancım sonsuzdur. HAK-İŞ olarak konfederasyonumuzun ve üye sendikalarımızın kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, kadın odaklı politikaların artırılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Ayrıca kadın üyelerimizin hak ve menfaatlerinin gözetilmesi, uluslararası rol ve sorumlulukların geliştirilmesi, HAK-İŞ’in başlıca hedeflerindedir. Bundan yola çıkarak hepinizin malumu olduğu üzere konfederasyonumuz 2015 yılında HAK-İŞ Kadın Komitesi öncülüğünde dört yıllık hedefleri içeren ’HAK-İŞ Kadın Strateji Belgesi’ oluşturmuştur. 2019-2023 strateji belgesinde ortaya konulan amaçların hemen hemen hepsi Konfederasyonumuz ve sendikalarımız tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki 4 yıllık süreci kapsayacak olan yeni strateji belgesinin revize edilmesi için de sizlerin sunacağı katkıları değerli buluyorum.”

Çalıştay HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı ve Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin’in sunumluyla devam etti. HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Yunus Değirmenci, çalıştay sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı önünde meydana gelen terör saldırısı girişimine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Değirmenci, terör saldırısı girişiminde yaralanan polislere şifalar dileyerek, “Biz bu filmi çok seyrettik. Özellikle Meclisin açılacağı bir günde Türk milletine, Türk devletine verilmek istenen mesajı iyi okuyoruz. Ancak bunlardan kimseye bir ekmek çıkmaz. Ülkemiz, devletimiz, milletimiz bunlara geçmişte pabuç bırakmadığı gibi yine pabuç bırakmaz. Terörün kökü kazınıyor, bitmek üzere. Bu telaşla kaybetmenin hırsıyla özellikle Meclisimizin açıldığı bir günde devletimize, milletimize verilmek istenen mesajın bunlara bir faydası yok. Biz bir ölür, bin diriliriz. Dolayısıyla bu terör örgütlerinin bu yapmak istedikleri hain saldırıları HAK-İŞ olarak şiddetle kınıyoruz.”

Çalıştaya HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Yunus Değirmenci, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı ve Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin ve HAK-İŞ üyeleri katıldı. (İHA)