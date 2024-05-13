7 Temmuz itibariyle sıfır araç alımlarında önemli değişiklikler yaşanacak. Sıfır araçlarda ek paket olarak sunulan birçok özellik artık zorunlu hâle getirilecek. Bu değişiklikle ilgili uzmanlar, otomobil fiyatlarındaki muhtemel etkileri ve alıcılar için nelerin değişeceğini açıkladı. İşte detaylar:

7 Temmuz itibariyle sıfır araçlarda 'ek paket' olarak sunulan birçok özellik artık standart hâle gelecek. Bunun temel nedeni, trafik kazalarını azaltma amacı taşıyan yeni güvenlik teknolojilerinin zorunlu hâle getirilmesidir. Bu kapsamda, akıllı hız yardımı, şerit takip asistanı, alkol kilidi hazırlığı, kaza veri kaydedici, kör nokta belirleme, yaya koruyan ön cam sistemi, acil durum frenleme asistanı ve sürücü yorgunluk algılama sistemi gibi güvenlik özellikleri artık standart paketin bir parçası olacak.

Otomotiv sektöründe uzmanlaşmış kişilere göre, bu değişikliklerle birlikte 7 Temmuz'dan önce ülkeye gelen araçlarda satış kotaları veya sınırlamalarıyla karşılaşılabilir.

Peki, bu değişiklikler otomobil fiyatlarını nasıl etkileyecek? Uzmanlar, güvenlik sistemleri eklenmeden satılan araçlarda fiyat düşüşü olabileceğini ancak 7 Temmuz'dan sonra ekstra özellikli araçların fiyatlarında artış yaşanabileceğini belirtiyor.

Konuyla ilgili uzmanlar, otomotiv şirketlerinin stoklarını eritmek için 7 Temmuz öncesinde indirimlere gideceğini, ancak yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte fiyatlarda artış beklendiğini vurguluyorlar.

Bu gelişmelerle birlikte, sıfır araç almayı planlayanlar için dikkate alınması gereken önemli bir dönemeç daha yaşanıyor.

7 TEMMUZ'DAN SONRA ARAÇLARDA ZORUNLU OLACAK ÖZELLİKLER

-Akıllı hız yardımı

-Şerit takip asistanı

-Alkol kilidi hazırlığı

-Kaza veri kaydedici

-Kör nokta belirleme

-Yaya koruyan ön cam sistemi

-Acil durum frenleme asistanı

-Sürücü yorgunluk algılama sistemi