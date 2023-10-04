Türkiye'nin otomobil sektöründeki önemli oyuncularından Fiat, Egea modelindeki fiyat güncellemeleriyle gündeme geldi. Ekim ayıyla birlikte yürürlüğe girecek yeni fiyat listesiyle Fiat, Egea serisindeki tüm modellerin fiyatlarını artırdı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarındaki 500 bininci satışına ulaşan ve 2015 yılından beri Türkiye'nin favori otomobili olan Fiat Egea, uzun bir sürenin ardından fiyatlarını yükseltti.

Fiat Egea, Türkiye pazarındaki 500 bininci satışına ulaşarak büyük bir başarı elde etmişti. 2015 yılında satışa sunulan Egea, 8 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olmayı başardı. Geçtiğimiz yıl kasım ayındaki ÖTV matrah düzenlemesiyle fiyatları gerileyen Egea, ancak yeni yılda yapılan zamlarla bu indirimi tamamen kaybetti. Detaylar haberimizde.

FİAT EGEA GÜNCEL FİYATLARI

Açıklanan yeni fiyat listesine göre, Fiat Egea'nın fiyatı 729 bin 900 TL'den 752 bin 900 TL'ye yükseldi. İşte Egea modellerinin önceki ve güncel fiyatları:

Egea Sedan: 729 bin 900 TL > 752 bin 900 TL

Egea Cross: 802 bin 900 TL > 825 bin 900 TL

Egea Cross Wagon: 1 milyon 130 bin 900 TL > 1 milyon 156 bin 900 TL

Egea Hatchback: 779 bin 900 TL > 802 bin 900 TL

Fiat Egea'nın fiyatlarındaki bu artış, otomobil almayı düşünenler için önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Ekim ayı boyunca geçerli olacak yeni fiyatlarla ilgili detaylı bilgiler Fiat bayilerinden veya resmi web sitesinden alınabilir.