Dolar, borsa, konut ve altın yatırım araçlarının geleceği merak edilmeye başlandı. Ünlü ekonomist, konut yatırımcılarına ‘son fırsat’ diyerek bombayı patlattı.

Dolar, borsa, konut ve altın yatırım araçlarının geleceği merak edilmeye başlandı. Pek çok yatırımcı elindeki parayı değerlendirmek için de bu yatırım araçlarına yöneliyor. Ünlü ekonomist Tuna Kaya, yatırımcılara kritik uyarıda bulunarak konut yatırımcılarına ‘son fırsat’ diyerek kritik tavsiyede bulundu.

Kamu Son Haber’den Bülent Çamcı’nın haberine göre, ekonomi dünyasının önemli isimlerinden biri olan Tuna Kaya, konut yatırımcılarını harekete geçirecek bir uyarıda bulundu. Dolar, borsa, konut ve altın gibi yatırım araçlarının geleceği konusundaki merak artarken, birçok yatırımcı bu araçlara yöneliyor.

Kaya, yatırımcılara seçim sonrasında önemli bir kur hareketliliği beklentisiyle konut yatırımlarına dikkat etmeleri gerektiğini belirterek "son fırsat" diyerek kritik tavsiyelerde bulundu.

Kaya'nın analizlerine göre, Merkez Bankası rezervlerinin azalmasıyla birlikte dolar kuru kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Ancak seçim sonrası doların 32 bandının üzerine çıkabileceğini öngören Kaya, özellikle 35-40 arasındaki bir kur artışının hızlı bir şekilde gerçekleşebileceğini vurguluyor. Bu nedenle, 40 üzerinde dolar alımı yapmamaları konusunda yatırımcılara uyarıda bulunuyor. Ayrıca, doların artışıyla birlikte altın fiyatlarında da rekor seviyeler beklediğini ifade ediyor.

Borsa ve konut piyasalarına ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulunan Kaya, yurtdışı yerleşiklerin Türkiye varlıklarından çıkış yaptığını ve borsada önemli bir çıkış olduğunu belirtiyor. Bu durumda, borsanın kritik desteği olan 9.000 seviyesinin altına gerilediğini ifade eden Kaya, şu an için borsaya girmeyi düşünmediğini açıklıyor.

Kaya, konut piyasasına yönelik ise 2025 yılına kadar yeni konut almak için son fırsat olduğunu savunuyor. Konut fiyatlarının dip seviyelere yaklaşabileceğini ve önemli bir alım fırsatı oluşturabileceğini belirten Kaya, önümüzdeki dönemde konut fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlenme olabileceğini öngörüyor. Bu nedenle, elinde konut bulunduranların da konutlarını satmaması gerektiğini vurguluyor.