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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yozgat Havalimanı'nın 2025 yılı içerisinde faaliyete geçmesi için hedef belirlediklerini aktararak bir açıklama yaptı.

Türkiye genelinde devam eden havalimanı projeleriyle ilgili bir açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Yozgat ile Bayburt-Gümüşhane havalimanlarını da 2025 içerisinde hizmete almayı planlıyoruz" dedi.

Yapımları devam eden havalimanları ile ilgili genel bir açıklamada bulunan Uraloğlu, "Yozgat ile Bayburt- Gümüşhane havalimanlarımızı da 2025 içerisinde hizmete alacağız. Trabzon Yeni Havalimanı proje çalışmaları hızla devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanımızın kapasitesini iki katına çıkaracak ikinci pist inşaatını tamamladık. Yakında hizmete alıyoruz. Esenboğa Havalimanı kapasitesini üçüncü pisti yaparak 30 milyon yolcuya, Antalya Havalimanını ise 80 milyon yolcuya yükseltiyoruz. Yıllık 2.5 milyon yolcu kapasiteli Malatya Havalimanı yeni terminal binasını 2025 yılında tamamlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yozgat Havalimanı, modern terminal binası, aynı anda 5 yurt içi veya yurt dışı uçağının kullanabileceği apron sahası, uluslararası uçuş standartlarında tüm teknik servis ve hizmetlerin sağlanacağı destek birimleriyle donatılarak, Yozgat ilini dünya ile bağlantılı hale getirecek. Bu gelişme, Yozgat'ın ulaşım altyapısına önemli bir katkı sağlayacak.