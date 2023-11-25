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Milli Eğitim Bakanlığı, yakın tarihlerde ara tatil anketini kamuoyuyla paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü özel programında, TRT Haber'e konuk oldu ve önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, başlatılan ara tatil hakkındaki konuşmasında, ikinci ara tatilin olmayabileceği sinyallerini de verdi. Ara tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağı ve ikinci ara tatilin yapılıp yapılmayacağı konusundaki belirsizlikleri giderecek açıklamaları şu şekildedir:

Ara tatil konusu günümüzde sıkça gündeme gelmekte. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber'deki Öğretmenler Günü programında, son günlerde tartışılan ara tatil konusu hakkında açıklamalarda bulundu. Tekin, ara tatil anketiyle ilgili yanlış anlamaların olduğunu belirterek, ikinci ara tatille ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Açıklamalarının tamamı şu şekildedir:

ARA TATİL KALKACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada, "Ara tatili kaldırmıyoruz, böyle bir şey gündemimizde değil. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar, bu tatillerin işlevselliğini değerlendiren rutin bir süreçtir. Bu anket sonuçlarına göre, ara tatillerle ilgili kararları oturup değerlendiririz. Şahsi görüşüm, Türkiye'nin farklı iklimlere sahip bir ülke olması nedeniyle, ara tatillerin tarihlerini bölgelerin iklim koşullarına göre revize edebileceğimiz yönündedir."

İKİNCİ ARA TATİL İPTAL Mİ OLACAK?

Yusuf Tekin, ikinci ara tatillerin iptal olabileceği yönünde sinyaller verdi. İkinci ara tatilin bayram haftasına denk gelmesinin zorlu bir durum olduğunu belirten Tekin, "İkinci dönemde bu biraz zor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN

8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında planlanan ikinci ara tatil, 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim döneminin ardından 14 Haziran 2024'te sona erecek.