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TBMM'ye sunulan vergi kanunlarında değişiklik öngören 80 maddelik Torba Kanun Teklifi, kamu personelini ilgilendiren önemli düzenlemeleri içeriyor. İşte teklifte yer alan başlıca düzenlemeler:

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EMEKLİLİK STATÜSÜ NETLEŞTİRİLDİ

375 sayılı KHK'nın ek 26 ve 27. maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personelin emeklilik statüsü, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda 5510 sayılı Kanunun 4/a bendi kapsamında belirleniyor. Ayrıca, mevcut sözleşmeli personelin 4c sigortalılıklarının devamı için belirli bir süre içinde başvurmaları öngörülüyor.

KAMUDAKİ HUZUR HAKLARINA YÖNELİK DÜZENLEME

Yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu ve benzeri organlarda görev alan kamu personeline ödenen huzur hakları, yeni düzenlemeyle gösterge rakamının 9 bin olmasıyla şekilleniyor. Her ay dört toplantıya kadar huzur hakkı verilmesi öngörülüyor.

45 UNVAN İÇİN DENKLİK BELİRLENDİ

Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ihdas edilen 45 unvanın hangi kadroya denk olduğu, 375 sayılı KHK'ya eklenen bir tablo ile belirlendi.

ARAŞTIRMACILARDAN İDARİ UZMANLARA GEÇİŞ

Daha önce araştırmacı olarak görev yapan yöneticiler, yeni düzenlemeye göre "İdari Uzman" kadrosuna atanacak.

YÖK'TE GÖREVDEN ALINAN YÖNETİCİLER İDARİ UZMAN OLABİLECEK

YÖK, teklif kapsamında yer alarak görevden alınan bazı yöneticilerin de "İdari Uzman" kadrosuna atanmasına imkan tanıyan bir düzenleme içeriyor.

İDARİ UZMAN KADROLARI MALİ HİZMETLER UZMANLARINA DENK HALE GETİRİLDİ

İdari uzmanların özlük hakları, idarelerin merkez teşkilatlarında bulunan mali hizmetler uzmanı unvanlı kadrolara denk hale getirildi.

YÖNETİCİLERİN GÖREVDEN ALINMASI DURUMUNDA HAKLARI

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile TMSF'de, ek göstergesi bakanlık genel müdürü düzeyinde olan yöneticilerin görevden alınması durumunda mülga ek 18'in birinci fıkrasının (b) bendi uygulanacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN YENİDEN BELİRLENEN SİGORTALIK STATÜSÜ

Türk Akreditasyon Kurumunda sözleşmeli olarak çalışan personelin sosyal güvenlik bakımından tabi olduğu sigortalık statüsü, belirli esaslar çerçevesinde yeniden düzenlendi. 29/8/2023 tarihine kadar sigortalı çalışmış olanların hizmetlerinin değerlendirilmesi, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi doğrultusunda gerçekleştirilecek.