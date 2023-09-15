Derneklere yönelik olarak, Kamu-STK işbirliğinin güçlendirilmesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, kısa adı YOHASDER olan Yozgat Hak Savunucuları Derneği’ni ziyaret ederek, bilgi paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce yürütülen Kamu ve STK işbirliğinin güçlendirilmesi projesi çerçevesinde, derneklere rehberlik etmek, uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek ve kurumsal işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Derneklere kamu kurumu ve diğer kuruluşlardan yapılan mali desteklere de değinen Yurtlu, STK’ların kurumsal faaliyetlerine ve kamuya yararlı çalışmalara önem verdiklerini vurguladı.

YOHADER yönetim kurulu başkanı Hüseyin Durusoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, derneğin amacı kapsamında, eğitim, sağlık, yaşam ve hizmet sektörü başta olmak üzere insan hakları kaynaklı savunu hizmetlerinin takibi ve çözümü yönünde çalıştıklarını söyledi. (Mustafa Babayiğit)