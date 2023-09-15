Gerçekleşen İlköğretim Haftası Kutlama Programına, Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Jandarma Komutanı üsteğmen Mustafa Kızıl, Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şehidimiz Hasan Basri Kaaltı’nın annesi Fatma Kayaaltı ve Şehidimizin kardeşi Ankara Azapbaşlı Köyü Dernek Başkanı Habib Kayaaltı, Siyasi Parti Temsilcileri ve Daire Amirleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve öğrencilerin hep bir ağızdan coşkulu şekilde İstiklal Marşı’nı okumasıyla başlayan programda Milli Eğitim Müdürümüz Cüneyt Yoldaş günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Daha Sonra Öğrenciler şiirler okuyarak, birbirinden güzel gösteriler sergilediler. Özellikle öğretmen ve öğrenciler tarafından sergilenen zeybek oyunu veliler ve protokol tarafından büyük beğeni topladı. Sonrasında öğrenciler ve velilere ikramlarda bulunuldu.

KURDELEYİ BİRLİKTE KESTİLER

Hayırsever İşbirliği ile yaptırılan Azapbaşlı Şehit Hasan Basri Kayaaltı Anaokulu açılışı yapıldı.

Açılışta kurdeleyi Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir ve Şehit Hasan Basri Kayaaltı’nın annesi Fatma Kayaaltı ile birlikte kesti.

Açılış kurdelesinden sonra Şehit Hasan Basri Kayaaltı’nın yakınları ve protokol ile anasınıfını gezen Kaymakam Ahmet Nuri Demir öğrencilerle yakından ilgilenerek emeği geçenlere teşekkür etti. (Yasin Nazım Kayhan)