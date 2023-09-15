Vali Mehmet Ali Özkan’ın katılımıyla gerçekleştirilen açılışta müteşebbislerin istifadesine sunulmak üzere kurulan Yozgat Havalimanı RMS-A Doğalgaz İstasyonu bölgenin gaz ihtiyacını karşılayacak.

Açılışta bir açıklama yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve bakanlıklarımızın desteği ile Yozgat’ta adım adım yol almaya milletimizin hizmetine taş üstüne taş koymaya devam ediyoruz. Bozok Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikamızın temeli atıldı. Havaalanı inşaatımızı devam ediyor bunun yanı sıra İl Özel İdaremize ait Asfalt planeti, parke üretim tesisi ve buna benzer üretim tesislerimiz mevcut. Hem havaalanımızı, Bozok Organize Sanayi Bölgesini hem de İl Özel İdaremizin tesislerini ilerde de gerektiğinde yatırım yapacak müteşebbislerin önünü açacak bir tesisin açılışını gerçekleştirdik. Bu bölgede gaz ihtiyacını karşılayacak tesis bulunacak. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen bütün bakanlarımıza, bakanlıklarımıza, arkadaşlarımıza BOTAŞ’a, İl Özel İdaresine geçmiş dönem emeği geçenlere ilimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bu bir adım oldu bundan sonra da devamı olsun” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)