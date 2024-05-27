Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından 1 Haziran 2024 tarihinde "E-Posta ile Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi" gerçekleştirilecek.

Eğitim hakkında SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz açıklamada bulundu.

Başkan Uğuz eğitim hakkında, “İçinde bulunduğumuz çağda teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte iletişim yollarında çeşitlilik artmıştır. Günümüzde en hızlı iletişim araçlarından biri e-postalardır. E-posta, yazı, doküman, resim, ses veya video gibi pek çok farklı materyalin gönderilmesini sağlayan bir sistemdir. E-posta, günümüzde, başta kurumsal iletişim olmak üzere pek çok alanda tercih edilen etkili bir iletişim yoludur. Tüm iletişim yöntemlerinde olduğu gibi e-posta aracılığıyla gerçekleştirilen iletişim yönteminde de temel ilkelere uygun hareket etmemek, iletişim sürecinde çeşitli engeller doğurabilmektedir. Gençler, iş ve eğitim hayatları boyunca e-postayı çeşitli amaçlarla kullanmaktadırlar. Resmi ve günlük yazışmalar, iş arama sürecinde özgeçmiş gönderme, bilgi alma/verme, ödev teslimi ve veri paylaşımı gençlerin e-posta kullanmadaki temel amaçları arasında sayılabilir. Gençler, bu amaçlar doğrultusunda e-posta gönderirken e-posta bileşenlerini de dikkate alarak belli başlı yazım kurallarına dikkat etmelidirler. Etkili e-Posta Kullanımı Eğitimi ile etkili e-posta ve resmi yazışmalarda yazılı iletişim kurallarında dikkat etmesi gereken noktaları öğretmeyi ve iş arama sürecinde başarılı bir e-posta yazmayı amaçlamıştır” ifadelerini kullandı.

Etkili e-Posta Kullanımı Eğitimi gençlerin e-postanın önemini, e-posta ile iletişimde en sık yapılan hataları, resmi yazışmalarda yazılı iletişim kurallarını, iş arama sürecinde başarılı bir etkili e-posta yazım tekniklerini, formal ve informal yazım şekillerini e-posta bileşenlerini öğreneceği aktarıldı.

EĞİTİMİN DETAYLARI

Eğitimin detayları ise şu şekilde açıklandı: “Eğitime Yozgat merkez ve Sorgun'da ikamet eden gençler başvuru yapabilir. Eğitim Sorgun'da gerçekleştirilecektir. Eğitim 10.00'da başlayıp, 16.00'de bitecektir. Eğitimin tüm oturumlarına katılması zorunludur. Eğitime 17-28 yaş aralığında bulunan tüm gençler katılım sağlayabilir. Eğitim ücretsizdir. Eğitimi başarıyla tamamlayanlara Katılım Belgesi verilecektir. Sınırsız çay, kahve ve ikramlar ile öğle yemeği tarafımızca ücretsiz karşılanacaktır. Yozgat'tan katılacak gençler için ücretsiz servisimiz olacaktır.”