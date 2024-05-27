Yozgat Valiliği tarafından suda kızaklama riskine karşı sürücülere uyarı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Suda kızaklama durumunda, lastiklerin yol yüzeyini yeterince iyi kavramaması, araç güvenliği için ciddi sonuçlara yol açabilir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sürücü, aracın kontrolünü kaybedebilir ve fren yapamaz, direksiyonu çeviremez veya hızlanamaz. Aracınızla suda kayma kazası riskini azaltmanın birkaç yolu vardır. Lastiklerinizi doğru hava basıncında tutmaya dikkat edin. Lastiklerinizin diş derinliğini düzenli olarak kontrol edin ve yasal minimum olan 1,6 mm'nin altına düşmediğinden emin olun. Lastiklerinizi düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde zamanında değiştirin. Yağışlı havalarda sürüş hızınızı azaltın ve fren mesafenizi uzatın. Dikkatli ve kontrollü bir şekilde sürün, ani manevralardan kaçının. Suda kızaklama riski olan bölgelerde, özellikle su birikintilerinin olduğu alanlarda daha dikkatli olun ve aracınızın yol tutuşunu sürekli olarak kontrol edin. Bu önlemleri alarak, suda kızaklama kazası riskini azaltabilir ve güvenli bir sürüş deneyimi sağlayabilirsiniz.”