Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat’ın tarihi ve kültürel güzelliklerini görmek üzere Yozgat’a gelen Munzur Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Vali Özkan, öğrencileri Yozgat’ta ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek, Tunceli halkına ve Munzur Üniversitesi’ne selamlarını iletti.

Öğrenciler, Vali Özkan’ın Tunceli Valiliği dönemi boyunca kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini ileterek, Türkiye’nin Tam Ortasında yer alan Yozgat'ın kültürel ve tarihi güzelliklerini keşfetmekten duydukları memnuniyeti dile getirip, gerçekleştirdikleri ziyaretin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirttiler.

Vali Mehmet Ali Özkan, öğrencilerin eğitim hayatlarında ve kariyerlerinde başarılar dileyerek, kapılarının her zaman açık olduğunu vurguladı.