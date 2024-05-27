Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, ilçe milli eğitim müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Telekonferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Yüz Yılı Maarif Modeli, yıl sonu yapılacak olan iş ve işlemler, 4006 TÜBİTAK, eğitici eğitmenliği kursuna gidecek öğretmen seçimleri, taşımalı eğitimin planlanması ve Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen tasarruf tedbirleri konuları konuşuldu.

Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak ilçe müdürleri ile fikir alış verişinde bulunarak toplantıyı sonlandırdı.