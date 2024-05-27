Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, çalışmaları yerinde inceleyemeye devam ediyor.

Sahada incelemede bulunan Belediye Başkanı Kazım Arslan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak gerekli talimatları veriyor. Vatandaşlar ise Başkan Arslan’ın sahada olmasını destekliyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Arslan, “Belediyenin sadece bozuk idari ve mali yapısını konuşmuyoruz. İşimizi de en güzel şekilde takip ediyoruz. Bugün yine sabahın erken saatlerinden itibaren sahadaydık. Bir kardeşimiz uzaktan çektiği bu fotoğrafı ve bizi manen yüreklendiren şu mesajı atmış. ‘Makam koltuğunda oturmak yerine yağmur çamur demeden Yozgat'ın sorunlarıyla birebir ilgilenen tek başkansınız. Sizi Allah için çok seviyoruz başkanım; Rabbim sizden ebeden razı olsun.’ Dua edenlerimiz var, ne mutlu bize” dedi.