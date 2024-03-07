Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladığı “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında okullarda yürütülen etkinlikler devam ediyor.

ÇEDES projesi kapsamında Yozgat İl Müftülüğü tarafından Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ‘sabır’ konulu seminer düzenlendi.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen seminere konuşmacı olarak İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner katıldı.

Seminerde sabrın önemine değinen Uzuner, "İnsanın her sahadaki başarısı, sabra bağlıdır. İlim ve sanatta yükselmesi, ticarette ilerlemesi, ibadette devamlılığı hep sabırladır. Tek kelimeyle sabır, dünya ve ahiret nimetlerini elde etmenin en mühim şartıdır" ifadelerini kullandı.

Gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla sürdürülen ÇEDES Projesi kapsamındaki seminerler devam edecek.

ÇEDES NEDİR?

ÇEDES, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesinin kısaltmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen projenin amacı, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerin, çevreye ve değerlere duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.

Proje kapsamında, öğrencilere çevre bilinci, milli ve manevi değerler, ahlaki ve insani değerler, bilimsel ve teknolojik gelişmeler gibi konularda eğitimler verilmektedir. Ayrıca, öğrencilere sosyal sorumluluk projelerine katılmaları ve gönüllülük faaliyetlerinde bulunmaları teşvik edilmektedir.