Yozgat İl Müftülüğü koordinesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) Yurtlarında ve diğer kurumlarda görev yapan erkek ve kadın manevi danışmanlar ile ilçe gençlik koordinatörlerine yönelik Gençlik Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle Hizmet İçi Eğitim Programı gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü Bölge Yatılı Kur’an Kursu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim seminerinin açılışına katılan İl Müftüsü Vekili Mustafa Balcıoğlu okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası manevi danışmanlarımıza hitap etti.

Manevi danışmanlığın önemine değinen Balcıoğlu, "Manevi danışmanlarımız gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmesine katkı sunmaktadır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize hizmet eden siz değerli manevi danışmanlarımıza teşekkür ediyor görevlerinizde kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Manevi danışmanlık ve gençlere yönelik hizmetler konularında alanında uzman hocalar tarafından sunumların yapıldığı eğitim seminerine Yozgat geneli İl ve İlçe Müftülüklerine bağlı olarak çeşitli kurumlarda manevi danışmanlık hizmeti veren personel ile gençlik koordinatörleri katıldı.