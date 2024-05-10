Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin başladığını açıkladı. Bakanlık, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırmaya başladıklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu. Bakan Göktaş, "Bu ay 4 milyar TL ödeme yapacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, sosyal hizmet anlayışlarıyla kimseyi geride bırakmadıklarını ve ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini belirtti. Ayrıca, "Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 80,4 milyar TL destek sağlamış olacağız" dedi.

Bakan Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dâhil ettiklerini hatırlattı. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında her ay düzenli destek sağladıklarını belirten Bakan, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız" diye ekledi.

Bakanlık olarak, sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "Gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarını etkinleştiriyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine erişilebilir hizmet sunuyoruz" şeklinde konuştu.