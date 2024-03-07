Eğitime Destek Platformu Genel Başkanı ve aynı zamanda Önal Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Zeynel Önal, Yozgat Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Yozgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Özdemir eğitimin her kademesinde, özellikle Değerler Eğitimi gibi gerek uygulanmaya başlayan gerekse hazırlık aşamasında olan projeler gerçekleştiren ve Meslek Yüksekokulunda uygulamaya geçen İşletmede Mesleki Eğitim kapsamında öğrencilerin istihdam eden Zeynel Önal’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine eğitim adına yaptığı faaliyetlerden dolayı teşekkür etti.