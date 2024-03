Akdağmadeni Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Nezih Yalçın ziyaretlerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, kurum ve esnaf ziyaretlerine aralıksız sürdürüyor. Yalçın, ziyaretlerinde 5 yıllık dönemin değerlendirilmesini yaparken planlanan projeler hakkında vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunuyor.

Bu zaman kadar gerçekleştirilen her projeyi Akdağmadeni halkıyla istişare ederek inşa ettiklerini belirten Yalçın, “Kurumlarımız, kıymetli kurum müdürlerimiz ve değerli çalışanları, eğitim camiasının göz bebeği öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, kıymetli halkımız ve esnaflarımızla bir araya gelerek sohbet etmeye fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyoruz. Bu zaman kadar gerçekleştirdiğimiz her projeyi halkımızla istişare ederek inşa ettik. Sadece bugün değil her zaman birlik beraberlik içerisinde olduk. Bundan sonra da aynı huzur ve güven ortamının devam etmesi, bir ve beraber milletimize hizmet etme yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Varlıkları ve hizmetleriyle ilçemize değer katan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.