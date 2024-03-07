Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Özkan yayınlamış olduğu mesajında şu ifadelere yer verdi; “Kadınlar, yeryüzünde sevginin, vefanın ve fedakârlığın sembolüdür. Aile birliğimizin sağlanmasında, toplumsal yapımızın belirlenmesinde ve gelecek nesillerimizin mutlu ve donanımlı olarak yetiştirilmesinde en önemli paylardan birini kadınlarımız üstlenmektedir. Toplumların en temel yapı taşlarından olan aile kurumunun annesi olan kadınlarımız, son yıllarda toplumsal hayatın her alanında giderek daha aktif bir şekilde yer almaya ve önemli roller üstlenmeye başlamışlardır. Hayatımızın her safhasında hiçbir karşılık beklemeden fedakârca yanımızda yer alan, başta kahraman Şehitlerimizin ve Gazilerimizin muhterem anneleri ve yakınları olmak üzere tüm hanımefendileri saygıyla selamlıyor; 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, ömür boyu sağlık ve mutluluklar diliyorum.”