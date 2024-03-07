İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan’dan Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne anlamlı ziyaret gerçekleştirdi.

İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği kurum ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek hastalar ve doktorlarla bir araya geldi. Taştan, hastalara karanfil takdim ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve sağlık personeline nazik karşılamaları için teşekkür etti.

Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin sağlık alanında önemli bir merkez olduğunu belirten Taştan, ziyaret sırasında karşılaştığı misafirperverlik için memnuniyetini getiren Taştan, “Yozgat'ın karşılaştığı sorunları dinleyip çözüm önerilerini paylaşma fırsatı bulduk. Bir belediye başkanı adayı olarak halkın temsilcisi olmanın sorumluluğu ile hareket etmenin gayreti içiresinde olacağız. Sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulması adına projelerimizi yapıyoruz. Bu tür ziyaretler, toplumla iç içe olmayı ve yerel yönetimlerde halkın ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeyi hedefleyen bir yaklaşımın parçasıdır” diye konuştu.