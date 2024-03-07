Yozgat’ta akü satış ve onarımını yapan esnaf, soğuk havalarda akü kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini ve uzun ömürlü kullanım için imkan varsa araçların garajda tutulmasını tavsiye ettiğini söyledi.



Soğuk hava şartlarıyla bilinen Yozgat’ta akü sağlığını daha da uzun tutmak isteyen araç sahiplerinin bazı konularda dikkatli olması gerekiyor. Ortalama ömrünün 4 yıl olduğu bilinen akülerin kontrolü havaların soğuk olduğu günlerde önem taşırken, sağlığı düşen aküler zamansızca arızalanarak sürücüleri mağdur edebiliyor. Bu tarz sıkıntılarla ilgili vatandaşlara yönelik bilgiler paylaşan akü satış ve onarımı esnafı, soğuk hava şartlarının aküyü ciddi anlamda etkilediğini ifade etti.

Aralık, ocak ya da şubat ayında olacak şekilde yıllık 1 defa akü kontrolü yaptırılması gerektiğini aktaran esnaf, akü sağlığı düşükse değişim yaptırılmasını önerdi.

“BİRÇOK YERDE ÜCRETSİZDİR”

Yozgat’ta akü satış ve onarımını yapan esnaf, soğuk havalarda araç dışarıda da dursa garajda da beklese akülerinin kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Araçlarda bazen akü ömrünün durduğu yerde tamamlandığından bahseden esnaf, “Hareket halindeyken, olmadık yerlerde, dağda, bayırda vatandaş mağdur olabiliyor. Akü ölçümleri Türkiye’nin birçok yerinde ücretsizdir. Soğuk havalarda dikkat edilmesi gereken konu özellikle aralık, ocak ve şubat aylarında muhakkak akülerin kontrol edilmesidir. Eğer akünün sağlığı düşükse kesinlikle değişmesi gerekiyor. Aksi takdirde vatandaşı yolda bırakabilir. Akünün belirli bir ömrü var. Bu ömrün tam ne kadar olduğunu biz satıcılar dahi bilemiyoruz. Çünkü malumunuz kapalı kutu. Ama ortalama biçilen ömür 4 yıldır” dedi.

“İMKAN VARSA GARAJDA TUTULMASI”

Aküsü yeni olan vatandaşların yılda 1 defa kontrol yaptırmasının yeterli olduğunu aktaran esnaf, konuşmasının devamında “Eğer ki akünüz eskidiyse ve 2-3 yılı geçtiyse muhakkak kontrol edilmesi gerekir. Kontrol edilmediği takdirde az önce de söylediğim gibi yolda bırakır. Aküyü uzun ömürlü kullanmak için en önemli faktör, imkân varsa garajda tutulması. Çünkü hava şartları ciddi anlamda aküyü etkiler. Bir ikincisi de arabanın orijinalliği. Arabanın orijinalinde LPG yok ve taktırdıysanız maalesef akünün ömrü uzun olmuyor. Çünkü LPG aküden besleniyor. LPG’nin haricinde ses sistemi, ilave cihazlar, şarj cihazları ve arabanın orijinalinde olmayan far tipleri akünün ömrünü bitiren etken faktörler arasındadır” ifadelerini kullandı.