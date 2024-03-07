Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ile birlikte Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi (Ticaret Meslek Lisesi) öğrencileri ile bir araya geldi.

Ziyarette bir açıklama yapan Vali Özkan, "Sizlerle vakit geçirmek, sizlerle bir araya gelmek bizlere mutluluk veriyor. Bugün fırsatınız var, bugün zamanınız var. Bu günlerinizin kıymetini bilin, zira zaman çok çabuk geçiyor. Kendinize hedef koyun ve hayallerinizin peşinden koşun. Allah sizleri de bizleri de bu devlete, bu millete mahcup etmesin" dedi.

Vali Özkan daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.