İl Genel Meclis toplantısı 4’üncü birleşim toplantısı Meclis Başkanvekili Abdulbaki Karataş başkanlığında yapıldı.

Düzenlenen toplantıya Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Fuat Fidan, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, meclis üyeleri katıldı.

Meclis salonunda düzenlenen toplantıda iki gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

TARIM ORMAN VE HAYVANCILIK KOMİSYONUNDAN RAPOR

Gündemin birinci maddesinde Çekerek ilçesi ve köylerinde bulunan tarım arazilerinde hangi çeşit tarım ürünlerinin ekiminin yapıldığı, meyve çeşitliliği, büyük ve küçükbaş hayvancılığın ne durumda olduğu hakkında Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Mehmet Gönül tarafından rapor okundu.

Rapor üzerine bir açıklama yapan komisyon başkanı Mehmet Gönül, “Çekerek ilçesi ve köylerinde bulunan arazilerden 850 bin 800 dekar yüz ölçümü olduğu, bundan 116 bin 200 dekar alanın tarım arazisi, 27 bin dekar alanın çayır mera arazisi, 363 bin dekar alanının orman arazisi ve 3 bin 250 dekar alanının bağ ve bahçe alanı olarak kullanılmaktadır. Çiftçi kayıt sistemine göre 113 bin 253 dekar tarım arazilerinden 71 bin 296 dekarında buğday ekimi, 9 bin 646 dekarında arpa ekimi, bin 489 dekarında nohut ekimi, 11 bin 506 dekarının nadasa bırakıldığı, 14 bin 293 dekarında yem bitkileri ekimleri yapılmaktadır. Meyvecilik konusunda 540 dekarda elma, 480 dekarda armut, 125 dekarda kiraz, 155 dekarda vişne, 166 dekarda şeftali, bin 98 dekarda badem ve bin 080 dekarda ceviz üretimi yapılmaktadır. Yine İlçede 10 bin 700 baş kültür ırkı hayvan varlığının, 5 bin 814 baş melez, 400 baş yerli ırk, 163 baş manda, 5 bin 364 baş koyun, 2 bin 668 baş kıl keçisi ve 8 bin baş kanalı varlığının bulunduğu tespit edilmiştir. Bu hayvanlarla ilgili tüm aşılar yapıldığı gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

“SİZLERİN GAYRETİNE ŞAHİT OLDUK”

Toplantının sonunda bir açıklama yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Sizlerin gayretine şahit olduk. Sizlerin huzurlarınızda ülkemize dair hem iyi millet hem de çabalarına şahit olduk. Bundan da bu durumu memnuniyet ve mutluluğu her şeyden önce ifade etmek istiyorum. Faaliyetlerinizden dolayı da sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bizler de yaklaşık altı ay geçen bir süredir sizlerle beraber hizmet yolunda gayretle görev yapmaya, gayretle çalışmaya devam ettik” dedi.

Vali Özkan, “Bizde insanız. Ama niyetimiz Salih, amacımız, gayemiz, hedefimiz Salih. Bizde o yolda yürümeye devam ediyoruz. Niyet etmek insanlarla, iş yapmak imkanlarla derler. Tabii bu güzelim ve güzide coğrafyada yapılacak çok iş, alınacak çok yol var. Sahaya, meydana konulacak çok eser var. Geldiğimiz süreçte i hepiniz bizlere çok büyük destek oldunuz. Bizlere kimi zaman mimandar, kimi zaman yürekten verdiğimiz birlikte güçlü ve yardımcı oldunuz” ifadelerini kullandı.

Vali Özkan, “Yozgat Anadolu’muzun mayası, milletimizin özü, yiğitlerin meydanı ve mekânıdır. Yozgat’a yapılacaklar bitmez. Tabii her şeyden önce Yozgat'ta İl Özel İdaremiz, İl Genel meclisimizle Yozgat’a dair hayalimiz ve ufkumuzda gelecekte farklı bir Yozgat inşa etmek hedefi ile yolumuza devam ediyoruz. Bu süreç üzerinde ilimizde göç ediliyor. İki konuyu aşarsak bunu aşmış olacağız. Birincisi tabii bir insanın veyahut da insanımızın bir kentimizde daha iyi yaşama arzusu çocuğuna daha iyi bir eğitim verebilme isteği var. Tabii iyi yaşam arzusu ve isteği birçok sektörü, birçok alanı, birçok konuyu ki genel itibariyle İl Özel İdaremizi çoklukla ilgilendiriyor. Bunlardan bir tanesi tarım ve hayvancılık kenti dediğimiz kentte tarımda insanlarımızın yaşamını kolaylaştırmak, kazancı artırmaktır. Tarımı Hayvancılıkla entegre edip, hayvancılıktaki girdi maliyetlerini düşürmek, hayvancılığın sanayiyle entegrenin kazancını çoğaltmak, sanayiyi Türkiye ve dünya ile buluşturup ihracatımızı arttırmak ve bunların temeli alt sektörler olarak bunlara etkili bunlara katkı olarak turizmi geliştirmek hepimizin ödevi ve görevidir” diye konuştu.

Vali Özkan, “Coğrafyayı yeşertmek, hem coğrafyayı güzelleştirmek hem de söz yerindeyse gökten yağmuru eksik etmemek üzere bize düşen bir görev var, Bu görev ağaçlandırma faaliyetlerini arttırmakla mükellefiz. Bizler bunun için çalışıyoruz. Hedefimiz yılda 750 bine varan ağaç dikimini 2 milyona çıkarmak. Bir yandan da gelir getirici ağaçlandırma ile köylerimizde kazancı çoğaltmak diğer bir hedefimiz” dedi.