MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, gençlerin beklentilerini karşılayacaklarını vurgulayarak, "Artık sizleri dinleyen bir belediye başkanınız, abiniz olacak. Şehrimizi hemşehrilerimizle birlikte yöneteceğiz" dedi.

"Yozgat ile iç içe olmak istiyoruz" diyen gençlerin taleplerine kulak veren Açıkel, özellikle ulaşım ve güvenlik konularında yaşanan sıkıntıları dikkate aldı.

Açıkel, gençlerin ulaşım sıkıntılarını çözmek için üniversiteye yönelik sefer sayısını artıracaklarını ve özel servislerin yanı sıra kampüs içinde de taşımacılığı sağlayacaklarını belirtti. Ayrıca, kampüs güvenliğini artırmak adına aydınlatma çalışmaları ve sıkı denetimler yapacaklarını ifade etti.

“YOZGAT İLE İÇ İÇE OLMAK İSTİYORUZ”

Aday Açıkel, “Belediyeden beklentiniz nedir ve belediye size yönelik ne yapmalı?” sorusunu gençlere yöneltti ve onların cevaplarını dinledi.

Soruyu cevaplamak üzere söz alan bir genç ise, “Üniversite şehrin dışında olduğu için biz dışlanmış gibiyiz. Bu yüzden belediyeden öncelikli beklentimiz, Yozgat ile iç içe olmak istiyoruz. Bizi belediyenin görmesini istiyoruz. Ulaşım konusunda çok fazla sıkıntılarımız var. Bazen 1 buçuk, 2 saat beklediğimiz oluyor. Otobüsler ağızına kadar dolmadan hiçbir şekilde hareket etmiyor. Sağlık açısından da zaten bu çok riskli. Ayrıyeten yurtlar şehrin dışında olduğu için ciddi anlamda güvenlik sıkıntısı çekiyoruz Güvenli şekilde yurda giremiyoruz. Yurdun çok uzağında bırakılıyor otobüsler bu nedenle yürümek zorunda bırakılıyoruz. O sırada da rahatsız ediliyoruz” şeklinde şikayetlerini iletti.

“PROBLEMLERİ ÇÖZECEĞİZ”

Ömer Açıkel ise gencin sorunlarına şu şekilde cevaplar verdi: “Bizim projelerimizde bu sıkıntıları gidermek için işler var. Ben Yozgat Belediye Başkanı olarak seçildiğimde üniversiteye yönelik sefer sayısını artıracağız. İnsanlar tıkış tıkış bir yolculuk yapmayacak. Sizlere özel bazen ücretsiz sevişler de koyacağız. Kampüsün içinde de bu servislerin dolaşımını sağlayacağız. Kampüste güvenlik probleminden hepimizin haberi var. Gerek aydınlatma çalışmalarıyla gerekse sıkı denetimlerle güvenlik zafiyetini bir şekilde çözmüş olacağız. Ben de katılıyorum üniversitenin şehirle entegre olamama durumuna. Sizin üniversitede birçok kulüpleriniz var. Biz sizlerin akademik olarak daha da gelişebilmeniz için bu kulüpleri destekleyeceğiz. Sizlere daha rahat daha konforlu sosyal yaşam alanları oluşturacağız. Bu problemleri hep beraber el birliği ile çözeceğiz. Desteklerinizi bekliyorum.”