Tarım ve Orman Bakanlığı, anneden ve babadan miras kalan varlıkları ilgilendiren bir düzenlemeye imza attı. Bundan böyle, tapu sahiplerine aylık düzenli ödemeler yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, uzun süredir tarım arazilerinin boş kalmasını önlemek ve tarım potansiyelini artırmak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Antalya'da düzenlenen Tarım Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, miras yoluyla elde edilen ancak 2 yıldan fazla ekilmeyen tarla, toprak ve bağların dijital kiralama yöntemiyle kiralanacağını duyurdu.

Bakanlık, bu adımıyla ülkedeki milyonlarca dönüm arazinin değerlendirilmesini ve tarım potansiyelinin daha etkin kullanılmasını hedefliyor. 5 Nisan 2023 itibarıyla başlatılan bu yeni yöntemle, uzun süredir ekilmeyen ve değerlendirilmeyen arazilerin kiralanması sağlanacak.

Ebubekir Gizligider, "Anne-baba mirası olan tarla, toprak, bağ var ancak miras hukuku nedeniyle bunları işleyemiyoruz. Öncelikle o toprağın en yakın yerleşim yerinden başlayarak hane hane büyüyerek dijital kiralama yöntemiyle kiralamayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kiralama işlemleri dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. İlk aşamada en yakın yerleşim yerinden başlayarak tarla, bağ ve bahçeler tek tek tespit edilecek. Bu sayede atıl arazi sorununa çözüm bulunacak ve toprak sahiplerine ek gelir imkanı sağlanacak.

Uzmanlar, bu uygulamanın tarım sektörünü güçlendireceği ve yerel ekonomilere canlılık getireceği konusunda hemfikir. Bu sayede ülke kaynakları daha etkin bir şekilde kullanılacak ve vatandaşlar da bundan faydalanacak.

Tarla, bağ ve bahçelerin kiralanması için hane hane büyüyerek dijital kiralama yöntemi uygulanacak ve elde edilen gelirler ilgili kişilerin banka hesaplarına aktarılacak. Böylece bireyler ek gelir elde etmiş olacaklar.