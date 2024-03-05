Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akdağmadeni’nde bulunan ormanların büyüsüne kapıldı. Türkiye'nin global turizm tanım platformu olan Go Türkiye'de, Mehmet Doğan tarafından çekilen Akdağmadeni ormanlarının bazı fotoğrafları 2. kez paylaşıldı.

Go Türkiye tarafından Mehmet Doğan'a ait Akdağmadeni ormanlarının fotoğrafları paylaşılarak vatandaşlar bu doğal güzelliği görmeye davet edildi.

Fotoğraflar Go Türkiye tarafından, "Akdağmadeni ormanlarının dingin ormanlık arazilerinde ve büyük zirvelerinde gelişen yaban hayatı, gezegenimizin doğal harikalarını sergiliyor" notuyla takipçilere sunuldu.

Paylaşımın ardından Akdağmadeni'nin tanıtılmasında önemli bir görevi olan görsellerin sahibi Mehmet Doğan ise, "Kültür ve Turizm Bakanlığı 2. kez ilçemizin güzelliklerini gösteren fotoğraflarımı yayınladı. Akdağmadeni doğası ülkemizin eşsiz coğrafyalarından biridir. Kıymetini bilelim" dedi.

AKDAĞMADENİ ORMANLARI: YOZGAT'IN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ TAÇLANDIRIYOR!

Akdağmadeni ormanları, Yozgat'ın doğal güzelliklerini taçlandırıyor. Bu ormanlar, bölge genelinde eşsiz bir güzellik sunarken, aynı zamanda Yozgat'a da ayrı bir değer katıyor.

Go Türkiye'de paylaşılan Akdağmadeni ormanlarının güzellikleri, 3 milyonu aşkın takipçiye ulaştırıldı. Bu yeşil hazine, sadece estetik bir güzellik sunmakla kalmıyor, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin nadir örneklerine ev sahipliği yapıyor.

Akdağmadeni ormanları, doğaseverlerin uğrak noktası olabilecek genç bir yaşa sahip. Bu ormanlarda, kızıl geyikler, kurt, ayı, vaşak ve domuz gibi birçok vahşi yaşam türüne ev sahipliği yaparken, aynı zamanda birçok endemik bitki de bulunuyor. Doğal su kaynakları bakımından zengin olan ormanlarda, doğaseverler için güzel çeşmeler ve akan dereler de bulunuyor.