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Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Bahattin Çelik Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yaralanarak gazi olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Erbek’i evinde ziyaret etti.

İl Müdür Yardımcısı Bahattin Çelik ve Şehit Yakınları ve Gaziler Birim Sorumlusu İhsan Kuşcu tarafından ziyaret edilen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Erbek’i çeşitli hediyeler takdim edildi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Bahattin Çelik ziyarette yaptığı açıklamada, “Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Erbek’e Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan ve İl Müdürümüz Sayın Arif Topal’ın selam, iyi dilek ve sağlık temennileri ilettik. Aziz Şehitlerimize Allah’tan rahmet, Kahraman Gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz” ifadelerini kullandı.