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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Vali Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vakfın toplumda yardıma ihtiyaç duyan kesimlere yönelik önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Vali Özkan, sosyal yardımlaşmanın ve dayanışmanın, toplumun bir arada tutulması ve güçlendirilmesi adına kritik bir unsur olduğunu belirtti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti ise, Vali Özkan'a vakfın çalışmaları hakkında bilgi vererek desteklerinden dolayı teşekkür etti.