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Yapılan uyarıda şehir içi ve şehirlerarası karayollarında tarafından yapılan uyarıda radar denetimlerinin devam ettiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda 7 gün 24 saat şehir içi ve şehirlerarası yollarda hız limitlerini aşan sürücülerin radarlarla tespit edilebildiği belirtilerek hız limitlerine ve trafik kurallarına dikkat edilmesi gerektiği uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada; “Emniyet Müdürlüğümüzde görevli hem gezici hem de sabit uygulama yapan radar ekipleri, 7 gün 24 saat şehir içi ve şehirlerarası yollarda hız limitlerini aşan sürücüleri tespit ediyor. Tam donanımlı araçlarda görev yapan bu ekipler, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak, hatalı şerit değiştirmek gibi çok sayıda kural ihlalini de yüksek çözünürlüklü kameralarla anında tespit ediyor. Trafikte hayatımızı korumanın tek yolu hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaktır” ifadelerine yer verildi.