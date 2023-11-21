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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sırası Araştırması'na göre, Yozgat'ın ilçeleri belirlenen kriterlere göre sıralandı.

İlçelerin gelişmişlik düzeyleri, şehirleşme hızı, üniversite mezunu oranı, kişi başına düşen doktor sayısı, pos cihazı sayısı gibi verilerle değerlendirildi.

Yozgat merkez ilçe olarak, ülke genelindeki gelişmiş ilçeler arasında 63. sırada yer alırken, diğer ilçelerin sıralaması şu şekilde:

Yerköy: 309

Sorgun: 353

Boğazlıyan: 434

Çandır: 465

Akdağmadeni: 552

Yenifakılı: 523

Çayıralan: 555

Şefaatli: 527

Sarıkaya: 561

Saraykent: 703

Çekerek: 731

Kadışehri: 866

Aydıncık: 889

Bu değerlendirmeler, ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlikleri üzerine yapılan kapsamlı bir araştırmanın sonuçlarını yansıtıyor. Yozgat'ın ilçelerindeki sıralama, bölgenin ekonomik ve toplumsal dinamiklerine dair önemli bilgiler sunuyor.