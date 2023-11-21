Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sırası Araştırması'na göre, Yozgat'ın ilçeleri belirlenen kriterlere göre sıralandı.
İlçelerin gelişmişlik düzeyleri, şehirleşme hızı, üniversite mezunu oranı, kişi başına düşen doktor sayısı, pos cihazı sayısı gibi verilerle değerlendirildi.
Yozgat merkez ilçe olarak, ülke genelindeki gelişmiş ilçeler arasında 63. sırada yer alırken, diğer ilçelerin sıralaması şu şekilde:
Yerköy: 309
Sorgun: 353
Boğazlıyan: 434
Çandır: 465
Akdağmadeni: 552
Yenifakılı: 523
Çayıralan: 555
Şefaatli: 527
Sarıkaya: 561
Saraykent: 703
Çekerek: 731
Kadışehri: 866
Aydıncık: 889
Bu değerlendirmeler, ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlikleri üzerine yapılan kapsamlı bir araştırmanın sonuçlarını yansıtıyor. Yozgat'ın ilçelerindeki sıralama, bölgenin ekonomik ve toplumsal dinamiklerine dair önemli bilgiler sunuyor.Kaynak: Melike Aslı Arslan